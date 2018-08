Glasramen Sint-Job krijgen nieuwe bestemming Rutger Lievens

31 augustus 2018

12u14 0 Aalst De glasramen van de kapel van Sint-Job aan de Marktweg in Aalst worden dan toch niet afgebroken samen met het rusthuis. "Ze zullen na restauratie een ereplaats krijgen in de hal van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Job", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).

Het gaat om een reeks van dertien kleurrijke glasramen met een breedte van 95 centimeter en een hoogte van 2,8 meter die op initiatief van de Gasthuiszusters Augustinessen in de kapel werden aangebracht.

Eerder had ook al de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) haar bezorgdheid geuit over het lot van de glasramen. “Deze unieke glasramen werden vervaardigd door de Aalsterse glazenier Theo Meersman, die een atelier had in de Steenstraat. Het gaat over unieke voorbeelden van Aalsterse glasraamkunst”, zegt schepen van erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Tegelijk zijn het kwetsbare stukken. Enkele glasramen zijn beschadigd en bovendien zitten ze niet in een aparte kader. We zullen beroep moeten doen op specialisten om de glasramen uit de muur te halen en te restaureren. Na restauratie keren de glasramen terug naar Sint-Job."

Het woonzorgcentrum aan de Marktweg wordt gemoderniseerd. Er wordt een nieuw Sint-Job gebouwd naast het oude. "Dat is zo goed als klaar. Na de verhuis wordt het oude gebouw gesloopt. De glasramen zullen een mooie plaats krijgen in de hal van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Job. Daar zullen ze door alle bezoekers gezien worden”, zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA).