Gilles repeteren voor de carnavalsstoet 22 januari 2018

02u31 0

De Aalsterse Gilles hebben hun jaarlijkse vooroptocht gehouden in het centrum van Aalst. "De vooroptocht is in wezen een repetitie voor de Aalsterse Gilles", zegt Bruno Temmerman van de Gilles. "Onze dansers krijgen de kans om met hun klompen aan de natte kasseien van Aalst gewend te raken. We zijn nog niet gekleed in vol ornaat, dat houden we voor de stoet, maar dragen wel carnavaleske hoedjes. De ene al gekker dan de andere", aldus Bruno. De Aalsterse Gilles zullen op carnavalszondag de stoet openen en op carnavalsmaandag hun bezemdans uitvoeren net voor de Ajuinenworp op de Grote Markt. Het is een vereniging die nog altijd heel veel leden trekt, jong en oud. "We zijn met een paar mensen minder dan vorig jaar, maar met 109 leden mogen we echt niet klagen", besluit Bruno. (RLA)