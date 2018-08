Gilbert en Godelieve vieren 50 jaar huwelijk Rutger Lievens

17 augustus 2018

10u06 0 Aalst Gilbert Van den Steene en Godelieve Callebaut hebben hun 50ste huwelijksverjaardag gevierd.

Gilbert werd geboren op 21 juni 1947 in Herdersem en Godelieve op 22 april 1948 in Aalst. Zij leerden elkaar kennen doordat ze buren waren, beiden woonden in de Botermelkstraat en op 13 juli 1968 om 9.40 uur verschenen zij voor toenmalig burgemeester Frans Blanckaert in het stadhuis van Aalst, en dit in aanwezigheid van de getuigen Alberic Van den Steene, broer van Gilbert en Chrisitane Van Gysegem, nicht van Godelieve. Gilbert ging aan de slag als aannemer van bouwwerken en Godelieve als bediende HR bij de firma Rendac.

Zij kregen 2 dochters, Pascale en Sofie en 2 kleindochters: Dorien en Jill. Gilbert gebruikt zijn tijd nu graag om te tuinieren en Godelieve leest graag en doet aan bloemschikken.