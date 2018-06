Gilbert en Diane zijn 50 jaar getrouwd 06 juni 2018

Gilbert De Waele en Diane Janssens uit Aalst hebben hun 50ste huwelijksverjaardag gevierd. Gilbert werd geboren op 18 september 1944 en Diane op 16 januari 1949, beiden in Aalst. Gilbert en Diane trouwden in 1968 voor toenmalig ambtenaar van Burgerlijke Stand Lucien Van Sinay in het stadhuis van Aalst. Gilbert ging aan de slag als kapper en Diane hielp mee in de zaak. Het koppel kreeg 1 dochter Veronique en 3 kleinkinderen: Janick, Joachim en Inneke.





