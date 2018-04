Gezocht: uitbater voor Utopia-café TWEE MAANDEN VOOR OPENING ZOEKT STAD NOG CONCESSIONARIS RUTGER LIEVENS

17 april 2018

02u40 1 Aalst De nieuwe bibliotheek en academie voor Podiumkunsten Utopia in Aalst opent 21 juni, maar of er ook een uitbater zal zijn voor het Utopia-café in het gebouw is twijfelachtig. Iets meer dan twee maanden voor de opening is de stad er nog niet uit wie de nieuwe concessionaris zal worden.

Aalstenaars zien het al helemaal zitten: een wandeling door het stadscentrum om te eindigen in Utopia, een boek uit de rekken halen en dan eventjes wegdromen met wat poëzie of proza in de hand aan een tafeltje van het Utopia-café.





In Utopia is er plaats voorzien voor een bar met een 50-tal stoeltjes binnen en een terras op het plein voor het gebouw met dezelfde capaciteit als binnen. Hoewl Utopia normaal gezien op 21 juni de deuren opent, heeft de stad nog geen concessionaris gekozen. Niet omdat er te weinig kandidaten zijn, al schrikken de specifieke eisen wel wat gegadigden af. "Als je op de Grote Markt een café hebt en je ziet dat het een rustige dag is, kan je sluiten. Wij vragen aan de concessionaris om tot 22 uur open te blijven omdat Utopia naast een bibliotheek ook een academie voor Podiumkunsten is 's avonds", zegt schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA). "Het mag niet alleen een bar zijn waar je iets kan drinken, maar ook iets kan eten. Maar ook niet te exclusief, want dan jaag je de studenten weg."





Derde ronde

De schepen maakt zich sterk dat er de komende twee maanden nog een concessionaris wordt gekozen én dat die het Utopia-café zal openen op 21 juni. "De eerste en tweede ronde hebben inderdaad geen geschikte kandidaat opgeleverd. Er loopt nu een derde ronde met verschillende kandidaten waarbij een jury de dossiers zal beoordelen. We bieden veel aan de concessiehouder, maar we vragen ook veel terug", zegt Van Overmeire. De man of vrouw achter de toog zal voor een stuk de sfeer bepalen in Utopia, dus de stad wil niet over een nacht ijs gaan. "We willen een langdurige samenwerking met een betrouwbare partner die ook inhoudelijk aansluit bij het Utopia-concept. Dan is het soms beter om iets langer te onderhandelen.Ik ga er nog altijd van uit dat we op 21 juni kunnen openen met een concessionaris", zegt Van Overmeire.Op 28 februari ging de bib in De Werf definitief dicht. Op dit moment is men volop bezig met de verhuis van 86.713 boeken en 68.656 cd's en dvd's. Wie nog iets had ontleend, kan dat tussen 23 en 27 april wel inleveren.