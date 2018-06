Gezelschapsdienst voor eenzame mensen 22 juni 2018

02u45 0 Aalst De Gezinsbond van Aalst start met een gezelschapsdienst voor eenzame mensen.

"Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem in onze samenleving. Eén op de vier Vlamingen zou zich vaak alleen voelen. Ook de Gezinsbond van Aalst krijgt steeds meer vragen voor hulp of ondersteuning. Daarom gaan vrijwilligers voortaan op bezoek bij wie zich eenzaam voelt", zegt Frederik Meulewaeter van de Gezinsbond. "De gezelschapsdienst focust niet alleen op ouderen. Een relatiebreuk, een verhuis, het verlies van een vriend, problemen op het werk of met de studies... iedereen kan zich eens alleen voelen. Het initiatief past in onze visie om als Gezinsbond ruimer te kijken dan het klassieke gezin van mama, papa en kinderen. Het is ook onze opdracht om vandaag aan die sociale cohesie te werken", zegt Meulewaeter. "De vrijwilligers komen in vertrouwen gezelschap houden. Bijvoorbeeld: wandelen, een luisterend oor bieden, een boodschap doen of gewoon gezellig samenzitten met een krant, boek of spel kaarten. De gezelschapsdienst is echter geen poets- of klusjesdienst en omvat geen verpleegkundige verzorging. De vrijwilligersvergoeding bedraagt vier euro per uur."





Zo doet Chris Gees sinds kort gezelschapsdienst bij Xavier Van Merris (78) en Maggy Belotti (76). De vrijwilligster houdt Maggy gezelschap terwijl Xavier revalideert van een operatie. "Ik weet wat het is als een partner zwaar zorgbehoevend is en hoeveel deugd het kan doen als je even een namiddag gewoon een wandeling kan maken in de stad zonder je zorgen te moeten maken", zegt Chris. "Ik help hen met veel plezier", zegt ze.





Wie graag een beroep doet op de vrijwilligers of zelf graag vrijwilliger wil worden, is welkom op een infomoment op zaterdag 23 juni om 17 uur in de Sint-Pauluszaal in Aalst. (RLA)