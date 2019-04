Gewonde bij aanrijding tussen twee voertuigen Koen Baten

11 april 2019

Op de Gentsesteenweg in Aalst gebeurde woensdagavond omstreeks 17.45 uur een aanrijding tussen twee voertuigen. Over de omstandigheden van het ongeval is niets bekend. Bij de aanrijding geraakte wel een iemand gewond. De bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. De schade aan de voertuigen bleef beperkt. Er was wel lichte verkeershinder.