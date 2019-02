Gesprongen lamp zet deur in brand Koen Baten

15 februari 2019

13u56 5

Een gesprongen lamp in een oude schuur in de Herbergstraat in Moorsel veroorzaakte vrijdagochtend voor een kleine brand aan een deur. Het vuur ontstond rond 9.15 uur. De eigenaars van het pand merkten de brand op en probeerden het vuur zelf te blussen. De brandweer werd intussen ook verwittigd. Bij aankomst was het vuur al grotendeels zelf geblust en deed de brandweer een grondige controle. De schade bleef beperkt tot de deur in de schuur. Niemand geraakte gewond.