Geschallotterd neemt je mee naar 'mini-Oilsjt' GROEP IN DE KIJKER 08 februari 2018

02u41 0

Mini-Europa kenden we al, maar Geschallotterd pakt in de carnavalsstoet nu ook uit met een 'Mini-Oilsjt'. "De laatste jaren moet bij het bouwen van de carnavalswagens alles almaar groter en bombastischer. Wij willen dit jaar het tegenovergestelde doen en gaan dus alles in het klein afbeelden", zegt Sven Van Delsen van Geschallotterd. "Wie graag de miniversie van het belfort en andere Aalsterse monumenten ziet, moet ons zeker in het oog houden. Het wordt een spektakel dat je niet mag missen", zegt Sven. De Aalsterse carnavalsgroep loopt op plaats 19 in de stoet.