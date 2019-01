Gert Cardon is nieuwe voorzitter van Lijst A Rutger Lievens

27 januari 2019

12u10 0 Aalst Gert Cardon is de nieuwe voorzitter van de Aalsterse politieke partij Lijst A. Hij volgt Marc Cottyn op. Lijst A behaalde met de gemeenteraadsverkiezingen twee zitjes in de gemeenteraad.

“Op de algemene vergadering werd Gert Cardon unaniem verkozen tot de nieuwe voorzitter van Lijst A”, zegt de partij. “Op deze vergadering werd Marc Cottyn als uittredend voorzitter met een groot applaus bedankt voor de grote verdiensten tijdens zijn vijf jaar voorzitterschap. Marc zal actief blijven in het nieuw bestuur van Lijst A.”

Lijst A heeft twee verkozenen in de gemeenteraad van Aalst: Cathy Grysolle en Ann Van de Steen. “Het is een feit dat wij allemaal de komende maanden en jaren hier in Aalst geconfronteerd worden met een koud, kil, traditioneel, oerconservatief rechts bestuur. Het is onze verdomde plicht om daar tegen in te gaan”, zei Gert Cardon bij zijn aanstelling.