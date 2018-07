Geplaagde boer krijgt steunbetuigingen van buurtbewoners Niet iedereen gaat akkoord met dierenverwaarlozing Koen Baten

18 juli 2018



R.B., de boer uit Meldert die maandag al zijn dieren moest afgeven krijgt naast heel wat kritiek, ook heel wat positieve reacties van buurtbewoners. Maandag haalde de zorghoeve in opdracht van Dierenwelzijn Vlaanderen meer dan honderd dieren weg bij de boer na meerdere meldingen over dierenverwaarlozing. Zo zou de eigenaar niet tijdig zijn beesten water hebben gegeven, niet genoeg beschutting hebben gegeven, en kregen ze ook te weinig eten.

Maar naast de vele klachten, zijn er ook steunbetuigingen voor de man. "Ik kwam bijna dagelijks kijken naar de dieren, en heb zelden opgemerkt dat ze geen eten of drinken hadden", vertelt Marc Corthals. "Ik kwam hem eens tegen op een dag en toen vertelde hij me dat hij bewust alle plastic laat liggen om aan te tonen dat hij meerdere keren ter plaatse kwam om hooi en drinken aan de dieren te geven", klinkt het. "Het klopt inderdaad dat sommige dieren verwondingen hadden of niet zo proper waren, maar waar kan dat al eens niet gebeuren, het is zeker niet het geval dat hij slechte bedoelingen had", klinkt het.

Ook een andere bewoonster, die liever anoniem blijft, neemt het op voor de man. "Hij was altijd heel vriendelijk en begroette mij altijd. Ik zag hem hier regelmatig ook rond rijden met een watervat van 5000 liter. Ik denk niet dat hij dat onderweg gewoon liet leeg lopen", klinkt het.

"Hij verzorgt de beesten op zijn eigen manier, en misschien heeft hij er meer dan hij aankan, maar wanneer een dier van hem sterft, is hij hier altijd het hart van in en reageert hij zeer emotioneel." Buurtbewoonster

De advocaat van de boer kan niet veel meer kwijt over de zaak. "De man blijft zwaar aangeslagen, en wij stellen ons vragen over hoe de inbeslagname in zijn werk is gegaan", aldus Jan Donkers. "Vooral het feit dat de zorghoeve zelf de dieren mag verzorgen en plaatsen doet bij ons toch een beetje de wenkbrauwen fronsen." De komende dagen is het nu afwachten wat er moet gebeuren. "Mijn cliënt heeft mij echter nogmaals op het hart gedrukt dat hij echt wel in zit met het lot van zijn dieren en dat hij dit nooit gewild heeft", besluit Donkers.