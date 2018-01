Gepimpte vuilniswagen rijdt mee in 'vlottere stoet' 02u47 0 Aalst Om de stoet vlotter te laten verlopen mochten er dit jaar geen nieuwe carnavalsgroepen inschrijven en werden groepen die stopten niet meer vervangen.

Daardoor nemen er op zondag 11 februari 75 officiële carnavalsgroepen deel aan de negentigste carnavalstoet in plaats van tachtig, en een 200-tal losse groepen. Ook met de losse groepen zal nog worden samengezeten. "Een kleine werkgroep werkt momenteel ook aan een vlottere doorgang op de markt, door bijvoorbeeld een duopresentatie, een betere communicatie en meer beelden", aldus Dirk Verleysen, voorzitter van het feestcomité. Het parcours van de stoet is hetzelfde als vorig jaar, maar nieuw is de aanwezigheid van een gepimpte vuilniswagen die zal meerijden in het officiële gedeelte van de stoet. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA) bleek dat er vorig jaar tijdens de drie carnavalsdagen liefst 103 ton afval werd opgehaald op straat en 0,85 ton via de vuilnisbakken langs het parcours. "Het is de bedoeling om de Aalstenaars en de bezoekers te sensibiliseren om de afvalberg te verkleinen", aldus schepen Ilse Uyttersprot (CD&V). "De vuilniswagen zal in een carnavalskleedje worden gestopt en zal ook op andere evenementen worden gebruikt om mensen ertoe aan te zetten om minder vuil achter te laten." Verder werd gisteren onder meer ook nog bekendgemaakt dat carnavalsgroep 'Beschomt' de verbrandingspop zal ontwerpen. (CVHN