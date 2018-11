Gentsesteenweg vanaf vrijdag in twee richtingen open voor verkeer Rutger Lievens

21 november 2018

17u04 0 Aalst Vrijdagnamiddag 23 november, vóór de avondspits, zal de Gentsesteenweg (N9) in beide richtingen worden opengesteld voor het verkeer. Dat meldt Agentschap Wegen en Verkeer.

De fietsomleidingen blijven echter nog steeds van kracht, fietsers zijn immers niet toegelaten op de rotonde. Vanaf dan vervalt de omleiding via de Siesegemlaan (R41) en de Sint-Jobstraat. Ook het tonnageverbod en het parkeerverbod in de Sint-Jobstraat komt te vervallen. Daar er volgende week nog verder gewerkt zal worden op de Gentsesteenweg - namelijk het afwerken van de voetpaden langs de even huisnummers - kan men volgende week nog geen gebruik maken van de parkeerstrook aan deze zijde.