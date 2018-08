Geniaalst: "Zomerfeest in alle deelgemeenten" Rutger Lievens

21 augustus 2018

09u45 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Huguette Van Medegael van sp.a doet ook een voorstel.

Naam: Huguette Van Medegael

Partij: sp.a

Plaats op de lijst: 2

‘Het zomert in de Aalsterse deelgemeenten’

"Steeds meer evenementen en activiteiten vinden plaats in het centrum van Aalst. Daarbij worden de deelgemeenten en hun inwoners te vaak vergeten. Om deel te nemen moet je de fiets of de auto nemen want het openbaar vervoer is ondermaats. ’s Avonds geraak je zelfs niet opnieuw thuis. Vanuit Gijzegem of Baardegem naar Aalst fietsen is niet voor iedereen mogelijk en niet alle inwoners rijden met een wagen", zegt Huguette.

"Daarom droom ik van een jaarlijks evenement voor alle inwoners, jong en oud, in de verschillende deelgemeenten. Want ook zij willen erbij horen. Waarom zorgen we niet voor een mobiele kiosk waarop lokale en andere groepen het beste van zichzelf kunnen geven en plaatselijke verenigingen zich kunnen voorstellen? Zij kunnen hun aanbod bekendmaken en buren kunnen elkaar beter leren kennen. Iedereen praat met iedereen en dit op een plezante aangename manier. De zomerperiode tussen mei en september lijkt daarvoor ideaal. Dit werpt ook zijn vruchten af naar de winter toe... Doordat buren elkaar beter leren kennen, kunnen ze ook zorg dragen voor elkaar zonder dat iemand achter blijft. Een zomerfeest voor alle deelgemeenten zou fantastisch zijn."

Poll Een nieuw zomerfeest, voor alle deelgemeenten, een goed idee? Ja

Nee Ja 76%

Nee 24%