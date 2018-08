Geniaalst: "Uitbreiding van de carnavalshallen" Rutger Lievens

29 augustus 2018

10u16 1 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het voorstel van Franky Vinck (VB).

Naam: Franky Vinck

Partij: Vlaams Belang

Plaats op de lijst: 16

Aalst "Uitbreiding van de carnavalshallen"

"Aalst is de bekendste carnavalsstad van Vlaanderen en voor carnavalisten zou het een goede zaak zijn dat de bestaande carnavalswerkhallen uitgebreid worden", zegt Franky Vinck. "Het doel moet zijn om in elke hal plaats te maken en één à twee carnavalsgroepen te verhuizen naar de uitbreiding. Dat zou het comfort en de veiligheid van de mensen verhogen, want dan is er meer plaats om te werken. Brandgevaar wordt verminderd, mensen moeten niet overal tussen kruipen."

"In de nieuwe hallen is er plek voor al die carnavalsgroepen waarvoor er nu geen plaats is in de huidige carnavalshallen", zegt Franky. "In samenspraak met de groepen moet er ook nagedacht worden over ruimtes om kostuums te maken. Nu zitten de meeste groepen in kleine ruimtes bij de mensen thuis. Ook een ruimte om carnavalskoppen te snijden zou nuttig zijn. Beginnende carnavalisten zouden daar het vak kunnen leren. En waarom dit alles niet koppelen aan een carnavalsmuseum, een ruimte voor eetfestijnen en bals?"

"Om dit allemaal te financieren zou je langs het traject van de stoet reclame kunnen hangen. Het is niet de bedoeling dat de stad of de groepen dit weer integraal gaan betalen", zegt Franky. "Waarom geen souvenirs aanbieden tijdens carnaval aan de bezoekers. Miniscepters, kleine 'tettentoerens', vlagjes, je zou het allemaal kunnen verkopen in het museum aan de hallen. Met de opbrengst zou je het prijzengeld kunnen optrekken, een deel van de nieuwe hallen bouwen en zou je Aalst toeristisch op de kaart zetten."

