Geniaalst: "Stedelijke huiswerkbegeleiding voor leerlingen met taal- of leerachterstand" Gil De Boeck, plaats 34 op lijst CD&V Rutger Lievens

11 augustus 2018

10u23 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Vandaag doet carnavalist en CD&V-kandidaat Gil De Boeck zijn idee uit de doeken.

Naam: Gil De Boeck

Partij: CD&V

Plaats op de lijst: 34

"Huiswerkbegeleiding voor leerlingen met taal- of leerachterstand"

"Aalst is met zijn talrijke secundaire scholen een echte scholierenstad. Toch zijn er heel wat leerlingen in de eerste graad die nood hebben aan extra ondersteuning buiten de reguliere lessen."

"Een specifieke vakleerkracht en school kunnen hen daarin niet altijd voldoende ondersteunen. Om hen daarin te begeleiden kan de stad Aalst daarin een actieve organiserende en ondersteunende rol spelen. In de gemeente (dorp) Dendermonde is al zo een project al enkele jaren bezig, met succes én verhoogde slaagkansen voor de schoolgaande jeugd."

"Op gebied van flankerend onderwijs hebben we in Aalst reeds projecten als Project Taalcoach (Basisonderwijs + BuLo), Project Alfaklassen (Secundair onderwijs), Project TAALst (BuSo onderwijs). Dit zou dus kunnen uitgebreid worden met een project huiswerkbegeleiding voor de eerste graad."

"Vrijwilligers bieden al huiswerkbegeleiding aan bij Broeiklas VZW. Daar krijgen leerlingen met een taal- of leerachterstand extra begeleiding. Voor hen is het Nederlands geen thuistaal en ouders hebben onvoldoende financiële middelen om een privélesgever in te schakelen. De ondersteuning van Broeiklas VZW kan parallel lopen of kan geïntegreerd worden binnen dit project flankerend onderwijs. De stad kan hierin een coördinerende en organiserende rol opnemen. De begeleiding gebeurt in de secundaire school van de desbetreffende leerling zelf."

"Het is niet de bedoeling om gratis kinderopvang aan te bieden aan de ouders maar om een krachtige en ondersteunende leeromgeving aan te reiken aan leerlingen die net dat extra zetje nodig hebben om te kunnen slagen."

