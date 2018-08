Geniaalst: "Overkapping van het dorpsplein van Erembodegem" Rutger Lievens

24 augustus 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het voorstel van Silke Van Vaerenbergh (CD&V).

Naam: Silke Van Vaerenbergh

Partij: CD&V

Plaats op de lijst: 7

Aalst "Overkapping van het dorpsplein van Erembodegem"

"Als ik denk over wat Aalst en haar deelgemeenten nog genialer kan maken, dan kom ik terug bij mijn stokpaardje: van het dorp van Erembodegem een bruisend dorpscentrum maken. Het dorp teruggeven aan haar bewoners, en niet langer verder laten verstedelijken", zegt Silke.

"Erembodegem is de grootste deelgemeente van Aalst, en heeft jammer genoeg te lijden onder veel doorgaand verkeer en zwaar vrachtvervoer. Mijn droom is om het dorpsplein van Erembodegem te laten ‘overkappen’ en eventueel, in overleg met alle betrokkenen uiteraard, die overkapping te laten aansluiten bij de hoofdkerk op Erembodegem. Dat we die overkapte ruimte en bij uitbreiding de ruimte in de kerk kunnen gebruiken als bruisende ontmoetingsplaats, als een dynamische en uitnodigende marktplaats."

"Een plek waar optredens, boerenmarkten en evenementen kunnen plaatsvinden. Waar jongeren, muzikanten, toneelspelers en allerhande verenigingen, hun plaats kunnen krijgen. Zodat zij eindelijk de polyvalente ruimte krijgen waar zij recht op hebben. Bovendien zouden de lokale handelaars en horeca er ook wel bij varen. Daarbij zou het dorpsplein gedeeltelijk parkeervrij moeten gemaakt worden, en de parking aan het station nog verder uitgebreid, zodat het dorpscentrum op wandelafstand bereikbaar wordt."

"Ik zou de bouw van zo’n overkapping gedeeltelijk gerealiseerd willen zien door middel van crowdfunding. De gemeenschap kan een bijdrage doen, en letterlijk een ‘bouwelement’ aankopen van zo’n multifunctionele ruimte. Dit concept kan een voorbeeld zijn voor de andere deelgemeenten. Maar ook voor het centrum van Aalst, waar het oude stadhuis overkapt kan worden, en multifunctioneel ingezet kan worden."

Poll Is een overkapping van het dorpsplein van Erembodegem een goed idee? Ja

Nee Ja 48%

Nee 52%