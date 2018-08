Geniaalst: "Maak van Spiegelvijver een zwemvijver" Rutger Lievens

17 augustus 2018

15u21 2 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Vandaag doet Domien De Wit (Groen) een voorstel.

Naam: Domien De Wit

Partij: Groen

Plaats op de lijst: 5

"Maak van de Spiegelvijver een zwemvijver"

"Tijdens de hitte van de zomermaanden is duidelijk gebleken dat vele Aalstenaars nood hadden aan een openluchtzwembad. Vermits het er naar uitziet dat dit niet zal ingepland worden in het RUP van het nieuwe Zwembadpark, kunnen we misschien uitkijken naar een andere, meer ecologische oplossing: een zwemvijver in de spiegelvijver van het stadspark", zegt Domien De Wit.

"Deze spiegelvijver, die tijdens september gebruikt zal worden voor het opvoeren van een toneelstuk, leent zich hier perfect toe. Hij heeft de vorm van een groot zwembad, de diepte is beperkt tot 1,4 meter en er zijn reeds trappen voorzien. Ook werden er reeds filtersystemen/fonteinen ingewerkt en er is op wandelafstand een kaartershuisje dat ingekleed kan worden als kleedruimte. Ook toiletten vind je dichtbij in het stadspark terug", luidt het.

"De voordelen van een openluchtzwemvijver zijn niet min. Het is veel duurzamer dan een openluchtzwembad, kost veel minder in onderhoud, heeft een veel beperkter energieverbruik vermits het niet verwarmd wordt en is biologisch verantwoord. Een deel van de zwemvijver zou dan wel aangeplant moeten worden waardoor een natuurlijk filtersysteem gecreëerd wordt. Verder moet er uiteraard toezicht voorzien worden om de veiligheid te garanderen. Ook de vissers zullen zich dan in het stadspark moeten beperken tot de ballonvijver", aldus De Wit.

