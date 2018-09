Geniaalst: "Maak van mengelmoes van zomeractiviteiten echte Aalsterse Feesten" Rutger Lievens

04 september 2018

11u27 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het idee van Filip Caudron (Open Vld).

Naam: Filip Caudron

Partij: Open Vld

Plaats op de lijst: 11

"Maak van mengelmoes van zomeractiviteiten echte Aalsterse Feesten"

"De zomer in Aalst is gevarieerd en vakantievullend. Momenteel genieten we nog na van een verbluffende feesteditie van Cirk. Fiesta Europa, Foodtruck Festival, Casa del Mundo en Blender, Circus in de Werf, Theater in de Bib en zoveel meer, het zijn stuk voor stuk uithangborden voor kunst- en culturele centra, musea en voor de stad als geheel."

"Bovendien gaan op de maandagen in juli en augustus traditioneel de Parkies door. En dan is er ook nog het Natourcriterium, de Aalsterse wielerprimeur op wereldvlak. De zomer is duidelijk een aaneenschakeling van allerlei vormen van amusement op de vele pleinen die het centrum rijk is. Lokale initiatieven krijgen kansen om bottom up te starten en te groeien. Andere evenementen worden aangetrokken, met wisselend succes."

"De coördinatie en de logistieke ondersteuning van al deze losse initiatieven door de stadsdiensten vormen elke keer weer een huzarenstuk. Achter de schermen wordt telkens heel veel overleg gevoerd, materiaal wordt af- en aangevoerd, de veiligheidsdiensten staan keer op keer paraat, enz... Intussen draait de communicatiemachine op volle toeren.

"Het is dan ook – op zijn minst – het overpeinzen waard om na te gaan in hoeverre deze mengelmoes aan activiteiten te harmoniseren valt en hoe de succesvolle activiteiten nog beter gemaakt kunnen worden door van Aalst een echte attractiepool te maken"

"Dient alles behouden te worden zoals het nu is? Of is het daarentegen wenselijk om te evolueren naar een zomerprogramma onder één noemer, al dan niet gecondenseerd in een kortere periode? Of kunnen complementaire events tegelijk op diverse pleinen georganiseerd worden?"

"Aalst Centrum bulkt van de mogelijkheden. Maar een discussie over het efficiënt inzetten van middelen, personeel, beveiliging en communicatie is meer dan het overwegen waard."

Poll Moeten we mengelmoes van zomeractiviteiten laten evolueren naar 'Aalsterse Feesten'? Ja

Nee Ja 67%

Nee 33%