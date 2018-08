Geniaalst: "Leegstaande panden afbreken en er stadstuinen van maken" Rutger Lievens

13 augustus 2018

10u06 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Vandaag is het de beurt aan Ramses Buekens, kandidaat voor Lijst A.

Naam: Ramses Buekens

Partij: Lijst A

Plaats op de lijst: 31



"Leegstaande panden afbreken en er stadstuinen van maken"

"Ik zou in de stadskern alle leegstaande panden opkopen en die voor verschillende doeleinden gaan gebruiken", zegt Ramses Buekens. "Zo brengen we meer groen in de straten. Zwaar verwaarloosde panden kunnen afgebroken worden en als stadstuinen aangeplant worden. Misschien zelfs in samenwerking met de Loods vzw gaan gebruiken als kruiden- en groentetuintjes."

"Anderzijds zouden we jonge ondernemers de mogelijkheid kunnen bieden om te proeven van het handeldrijven door hun (aan voordelige tarieven) tijdelijk een pand dat al lang leegstaat aan te bieden om te zien of er een markt is voor hun product", zegt Ramses.

"Een leegstaand pand kan makkelijk worden omgetoverd tot een multifunctioneel kantoor met vergaderzalen. De stad zou een startershub kunnen creëren waar jonge beginnende starters/ondernemers kunnen samen hokken. Vaak hebben jonge architecten/dienstenbedrijven niet meer nodig dan een kantoor en af en toe een vergaderzaal. Dit met een minimaal aan kosten en een maximaal aan het benutten van nutsvoorzieningen", zegt Ramses.

Poll Moet de stad leegstaande panden opkopen en inzetten voor verschillende doeleinden? Ja

Nee Ja 20%

Nee 80%