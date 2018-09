Geniaalst: "Kleine tuinen vormen samen een parkje" Rutger Lievens

07 september 2018

09u40 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Vandaag doet Lien Gees (CD&V) een voorstel.

Naam: Lien Gees

Partij: CD&V

Plaats op de lijst: 5

"Kleine tuinen maken samen een parkje"

"Aalst barst van het leven. En dat mogen we letterlijk nemen. Oude fabrieksgebouwen mogen er eindelijk aan geloven, eengezinswoningen worden meergezinswoningen, de deelgemeenten krijgen meer en meer appartementen, en enkele hectaren grond worden bebouwd. En maar goed ook, want volgens prognoses zijn we tegen 2030 in Aalst met zo’n 92.000, dat zijn er wel 6.000 meer dan vandaag."

"Alleen... Los van het feit dat we noodgedwongen op elkaars kop zitten, moeten we vermijden dat we elkaar in de haren gaan vliegen. Aalst kleurt voorlopig nog redelijk groen. En daar waar we kunnen moeten we dat behouden. Daar waar we geen groen meer hebben moeten we dat opnieuw creëren. En met groen bedoel ik gemeenschappelijk groen, of vrij vertaald: parken", zegt Lien Gees.

"Samenleven op een relatief kleine oppervlakte is een uitdaging. Eentje waarbij een stad de plicht heeft om preventief mensen 'wat ruimte' te geven. En tegelijkertijd meer dan dat, namelijk ruimte om elkaar écht te ontmoeten. Concreet pleit ik voor een park in elke straal van 600 meter."

"Gek idee? Helemaal niet. We beginnen bij de grote projecten. We werken zo graag met quota en percentages. Wel, laten we grote projectontwikkelaars per hectare dat bebouwd wordt op die site voor 30% parkgebied ontwikkelen. Of doe eens zot en verbouw een leegstaand pand niet tot 6 appartementen, maar gooi het plat."

"Daarnaast overtuigden we in het verleden en ook in deze legislatuur families en kerkfabrieken om hun tuinen te openen voor het grote publiek. Ook hier zijn zeker nog opportuniteiten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan scholen, rusthuizen, openbare gebouwen: Parktuin Schelfhout, Hof den Tuitelaar, pastorietuin Erembodegem, recreatiedomein Dendergalm, binnenkoer oude rijkswachtkazerne."

"Maar we kunnen ook onze eigen kleine tuinen onder de loep nemen. Wat zijn we immers met elk een tuin van 4 meter breed en 20 meter lang? Overtuig in een woongebied enkele huis- en tuin-eigenaars om (een deel van) hun tuinen samen te gooien en een prachtig parkje te creëren. We zien alleszins dat wie in de buurt van een park woont, de waarde van zijn huis ziet stijgen."

Poll Is het een goed idee dat bewoners (een deel van) hun tuin samenvoegen tot een park? Ja

Nee Ja 50%

Nee 50%