Geniaalst: "Haal burgemeestersportretten van onder het stof"

16 augustus 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het idee van Kristof D'Hauwers (Open Vld).

Naam: Kristof D'Hauwers

Partij: Open Vld

Plaats op de lijst: 20

"Haal burgemeestersportretten van onder het stof"

Open Vld'er Kristof D'Hauwers breekt een lans voor een stukje vergeten Aalsters erfgoed: de burgemeestersportretten. "Na 1900 ontstond onder burgemeester Michel Gheeraerdts de traditie om een schilderij te maken van de afscheidnemende burgemeester. De portretten van de burgemeesters van voor de eeuwwisseling werden postuum nog geschilderd, daarna gebeurde het bij het afscheid van de burgemeester", zegt Kristof.

De schilderijen zijn verzameld in het oude stadhuis. D'Hauwers pleit ervoor om dit stukje Aalsters erfgoed te ontsluiten. "Het zijn schilderijen die toegankelijk zouden moeten zijn voor iedere Aalstenaar. Nu zijn ze stof aan het verzamelen in de antichambre van de stedelijke feestzaal van het oud stadhuis en in de trouwzaal."

"Mijn voorstel is om ze te verhuizen naar het belfort, dat wel toegankelijk is voor bezoekers. Via de portretten kan je iets vertellen over de geschiedenis van Aalst. Je zou er extra info kunnen bij zetten: wie heeft de schilderijen gemaakt, in welke tijdsgeest, met welk materiaal? We kennen de burgemeesters wel als ze voorkomen in straatnamen, maar we weten niet meer wie ze waren en wat ze hebben gedaan."

“Het is belangrijk dat we dit doen. Of zoals Kennedy het zei: 'Een stad onthult zich naar de buitenwereld niet enkel door de mensen die ze voortbrengt, maar ook door de mensen die ze eert, de mensen die ze zich herinnert.'”, zegt D'Hauwers.

