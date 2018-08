Geniaalst: "Filmstudio’s bouwen" Sam Van de Putte, lijsttrekker sp.a Rutger Lievens

10 augustus 2018

09u09 2 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Sp.a-lijsttrekker Sam Van de Putte bijt de spits af:

Naam: Sam Van de Putte

Partij: sp.a

Plaats op de lijst: 1

“Filmstudio’s bouwen op Rechteroever”

"Mijn wildste droom voor Aalst is filmstudio's bouwen in de stad. De Ajuinenstad is al meermaals het decor geweest voor succesvolle Vlaamse films zoals Daens, De Helaasheid der Dingen en Belgica. Op dit moment wordt hier de serie over Jan De Lichte opgenomen en zovele jaren na Daens keren Stijn Coninckx en Jan Decleir terug naar Aalst voor een film over de Bende van Nijvel. Aalst lijkt een speciale aantrekkingskracht te hebben op goede filmmakers."

"Hoog tijd dat we die interesse ondersteunen met permanente filmstudio’s die een brug kunnen slaan met de ongebreidelde creativiteit van de Aalstenaars. Filmstudio’s hebben decors nodig en attributen, de acteurs moeten worden geschminkt, en hun kostuum moet piekfijn in orde zijn. Nergens anders in ons land is daarvoor zoveel kennis en expertise aanwezig, als in Aalst."

"Mijn stoutste droom is dat die filmstudio’s veel jobs kunnen creëren waar Aalstenaars hun creatieve passies en kennis kunnen inzetten. Ik zou de filmstudio’s inplanten op de Rechteroever van de stad om de economische activiteit daar te ondersteunen en omdat de huidige bestuursploeg de Rechteroever te veel links laat liggen. 1 of meerdere filmstudio’s kunnen er werk creëren voor schminkers, technici, vakmensen, onderhoudsploegen en toeleveranciers voor kostuums en decors. Bovendien telt Aalst ook een top-stuntman en digitale beeldexperts die worden opgebeld door internationale filmmakers. Je zou haast kunnen zeggen: waar wachten we nog op?"