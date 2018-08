Geniaalst: "Fietssuggestiestroken in de winkelstraten" Rutger Lievens

23 augustus 2018

09u56 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Hier het voorstel van Maarten Vanderbeke (N-VA).

Naam: Maarten Vanderbeke

Partij: N-VA

Plaats op de lijst: 32

"Fietssuggestiestroken in de winkelstraten"

"Mijn idee is ver van geniaalst, maar eerder vrij eenvoudig: fietssuggestiestroken in de winkelstraten. Je hoort en leest de laatste tijd opvallend vaak verzuchtingen van wandelaars over fietsers en omgekeerd. Fietsers storen zich geregeld aan winkelende mensen die plots van richting veranderen omdat ze iets leuks in een etalage gezien hebben. Tegelijkertijd storen die winkelende mensen zich dan weer aan fietsers die hen langs alle kanten passeren en die ze niet altijd op tijd zagen aankomen."

"Aalst profileert zich graag, en terecht, als een winkelstad, dus moet je het de winkelende mensen zo comfortabel mogelijk maken. Ons centrum wordt de laatste jaren opgewaardeerd en dat kan de plaatselijke middenstand enkel ten goede komen. Nieuwe zaken openen en dat lokt ook nieuwe mensen. Het geeft geen pas om aan die mensen te vragen om bij elke stap die ze zetten driftig in het rond te kijken en behoedzaam van richting te veranderen. Kuieren en rondkijken hoort bij winkelen als zout bij frietjes.

"Dat verkeersvrije centrum nodigt uiteraard behoorlijk wat fietsers uit. Door het grote aantal scholen in onze binnenstad krijg je op bepaalde uren van de dag een massa scholieren die zich per fiets verplaatst. Dat moeten we blijven aanmoedigen. Ook buiten die bepaalde uren is de fiets in een stad als Aalst een geweldig transportmiddel. Die fietsers schrikken zich evenwel geregeld een hoedje wanneer een wandelaar plots ‘van zijn lijn afwijkt’. Af en toe hoor je dan iemand suggereren fietsers te verplichten af te stappen in de winkelstraten, zoals tijdens de zaterdagmarkt. Dat kan niet de bedoeling zijn."

"Fietsstroken in beide richtingen kunnen in de winkelstraten een oplossing bieden. Fietsers hebben een plek waar ze ‘ongehinderd’ hun gang kunnen gaan en toch worden ze min of meer verplicht hun snelheid te matigen omdat ze waarschijnlijk niet de enigen zijn die daar op dat ogenblik fietsen. Voor de voetgangers heeft het als voordeel dat ze in principe altijd weten waar de fietsers zich bevinden en dat ze weten dat ze moeten uitkijken wanneer ze die fietsstrook willen oversteken."

"In Den Haag hebben ze ook reeds een dergelijk systeem, al hebben ze dat daar al geïmplementeerd bij de aanleg van die straten. Dat hoeft bij ons niet eens zo duur te zijn, want buiten wat wegmarkeringen heb je bijzonder weinig nodig. Goede wil is namelijk gratis."

