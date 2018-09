Geniaalst: "Fietskoerierdienst brengt boodschappen van winkelende mensen naar huis" Rutger Lievens

05 september 2018

11u05 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Vandaag doet Geneviève Spruyt (Lijst A) een voorstel.

Naam: Geneviève Spruyt

Partij: Lijst A

Plaats op de lijst: 5

"Fietskoerierdienst brengt boodschappen van winkelende mensen naar huis"

"Aalst trekt iedere zaterdag veel winkelende bezoekers. We zouden de stadsbeleving van deze bezoekers (al of niet Aalstenaars) zolang mogelijk moeten kunnen rekken, ook als ze hun handen, tassen of caddies vol hebben met boodschappen", zegt Geneviève Spruyt.

"Daarom denk ik aan het inzetten van een lokale fietskoerierdienst, bemand door jobstudenten, die op zaterdag de boodschappen op een afgesproken tijdstip ofwel bij de bezoekers thuis zouden kunnen leveren, bij de bus, aan het station of op de parkeerplaats waar de bezoekers hun auto hebben achtergelaten", zegt ze.

"Wat daarvoor nodig is, is niet meer dan een app waarop winkeliers kunnen zien welke fietskoeriers wanneer beschikbaar zijn en een ritje kunnen boeken. Aalst heeft zelf goede app-ontwikkelaars, dus dat kan geen probleem zijn. De vergoeding van de jobstudent kan een gedeelde kost zijn voor klant en winkelier of er kan gedacht worden aan een vast contract voor de jobstudenten via de dekenij, dienst Economie van stad, .... Op termijn zou nog verder kunnen geëxperimenteerd worden, door de fietskoeriers in te zetten voor levering aan huis van maaltijden van onze traiteurs...", aldus Geneviève.

Poll Moet de stad werk maken van een fietskoerierdienst? Ja

Nee Ja 50%

Nee 50%