Geniaalst: "Elke Aalstenaar orgaandonor" Rutger Lievens

31 augustus 2018

09u22 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het voorstel van Cathy Grysolle (Lijst A).

Naam: Cathy Grysolle

Partij: Lijst A

Plaats op de lijst: 3

"Elke Aalstenaar orgaandonor"

"De orgaantransplantatie is als het ware slachtoffer van haar eigen succes geworden. Door een evolutie in de medische sector komen meer en meer mensen hiervoor in aanmerking waardoor het aantal beschikbare donororganen onvoldoende blijkt. Een belangrijke reden voor het tekort aan donororganen zijn de familieweigeringen."

"Wettelijk gezien is elke Belg een orgaandonor, maar in praktijk overlegt men altijd met de naaste familie alvorens men de organen verwijdert. Ongeveer 20% van de nabestaanden stemt niet in met donatie. Door een wetsaanpassing bestaat nu echter voor elke Belgische burger vanaf 18 jaar de mogelijkheid om zich expliciet op te geven als donor."

"Door je ja-keuze voor orgaandonatie bij de bevolkingsdienst van de stad te laten registeren bespaar je je familie een hartverscheurende keuze bij je overlijden. Orgaandonatie is een teken van liefdadigheid, menselijkheid en solidariteit, 3 principes die we als Aalstenaars toch hoog in het vaandel dragen."

"Met wat meer promoties en acties moet het lukken dat Aalst de stad wordt met de meeste orgaandonoren. Een boodschap 'terwijl je wacht kan je acht levens redden' op het wachtticket in het stadhuis is zo een voorbeeld van een mogelijke actie."

"Dus mijn droom, als raadslid van een stad met twee gerenommeerde ziekenhuizen en zorgstad, is dat elke Aalstenaar zich naar het stadhuis begeeft en het document ter bevestiging voor orgaandonatie gaat ondertekenen en dat we zo de stad worden met de meeste schenkers."

Poll Moet de Aalstenaar in het stadhuis aangespoord worden om orgaandonor te worden? Ja

Nee Ja 50%

Nee 50%