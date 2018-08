Geniaalst: "Eiland in zicht" Rutger Lievens

28 augustus 2018

09u48 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het voorstel van Filip Van de Winkel (CD&V).

Naam: Filip Van de Winkel

Partij: CD&V

Plaats op de lijst: 6

"Eiland Chipka, hét uithangbord voor Aalst in de 21ste eeuw."

"In het Masterplan ‘Chipka 2030 - eiland in zicht!’ is binnen twaalf jaar de missing link aan de Dender opgenomen in het ontwikkelingsplan van de Kaaien", zegt Filip Van de Winkel. "Dit Kaaienplan wordt nu reeds uitgerold vanaf Pier Kornel aan de Pierre Corneliskaai en de toekomstige Evenementenhal op de Tragel, over de Zwarte Hoekbrug tot de Sint-Annabrug. Het Kaaienplan wordt ook reeds uitgerold stroomopwaarts van de Zeebergbrug tot de nieuwe sluis op de Dender nabij Schotte."

"Vanaf 2030 zullen Aalstenaars en bezoekers ononderbroken kunnen flaneren op de beide vernieuwde Denderkaaien ook tussen de Sint-Annabrug en de Zeebergbrug. Aalst verdient deze herwaardering. Aalst heeft recht op de nabestemming van dit historisch deel van het centrum."

"Het stinkt niet, het ligt midden in het stadscentrum en er komen massa’s recreatievaartuigen naartoe? U hebt het reeds geraden: het eiland Chipka vanaf 2030. De oude Denderarm (nu: Burchtstraat) wordt heropend, het stadsweefsel van het eiland wordt in zijn stedelijke waardigheid hersteld. Tijdens de voorbije twee eeuwen werd het overwoekerd door opzwellende industrie en verborgen onder silo’s, schouwen en rookpluimen. Investeringen in fabrieksgebouwen en productie-installaties hebben een levenscyclus van 10 jaar of minder. De huidige toestand, met een fabriek met uitstoot pal in een stadscentrum, is gewoon niet meer van deze tijd. Alle andere Vlaamse centrumsteden gingen ons hierin voor. Hoog tijd voor een begeleide verhuis."

"Uiteraard gebeurt alles met fundamenteel overleg over mogelijke herlocalisatie van het bedrijf Tereos Syral, voorheen Amylum of de Glucoseries Réunies, en met meer dan bijzondere aandacht voor tewerkstelling voor de huidige werknemers. Een schepen van nabestemming krijgt de verantwoordelijkheid over het proces, van de gesprekken met het bedrijf en de werknemers, de aangelanden en belanghebbenden, de Vlaamse infrastructuurbeheerders en vergunnende overheden, tot en met de sanering van de brownfield en het inhoudelijk sturen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen."

"Op het nabestemde historische Dendereiland Chipka is ruim plaats voor tal van originele, toeristische, culturele, recreatieve initiatieven waaronder vooral ook economische en commerciële opportuniteiten voor het stadscentrum. Kwalitatief leven en wonen in het centrum van Aalst krijgt een nooit geziene boost. Eiland in zicht", zegt Filip.

Poll Moet de industriezone op Eiland Chipka omgevormd worden tot plek voor wonen, groen, recreatie? Ja

Nee Ja 79%

Nee 21%