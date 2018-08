Geniaalst: "Een winkelwandelbusje" Rutger Lievens

19 augustus 2018

09u30 1 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Maarten Blommaert is lijstduwer van N-VA en dit is zijn voorstel.

Naam: Maarten Blommaert

Partij: N-VA

Plaats op de lijst: lijstduwer

"Een winkelwandelbusje"

"Bent u minder goed te been en moet u zich verplaatsen in het autovrij gebied? Neem de Wandelbus! Deze elektrische Wandelbusjes rijden door de Aalsterse binnenstad en de wallenring. Een verbinding tussen parkings van NMBS, Keizershallen, Hovenierstraat en het stadscentrum voor mensen voor wie het moeilijker is met boodschappen terug naar het station of de parkings te keren. U kunt overal op de route gratis op- en afstappen", luidt het idee van Maarten Blommaert.

"De Wandelbus rijdt stapvoets. De busjes volgen een vast lusvormig traject doorheen het autovrije gebied. In- en uitstappen kan overal op de route. Hoe stopt u de Wandelbus? Steek uw hand op. Als je op de bus zit en je wil stoppen vraag je het gewoon aan de chauffeur. Die assisteert je bij het op- en afstappen. Met de rolstoel kan je niet op de Wandelbus, maar met de rollator wel. Capaciteit: 8 personen. En gratis."

