Geniaalst: "Een vliegende rotonde" Rutger Lievens

15 augustus 2018

09u38 1 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het idee van David Coppens (N-VA).

Naam: David Coppens

Partij: N-VA

Plaats op de lijst: 8

"Een vliegende rotonde"

"Geef de fietsers die over de drukke rotonde van ‘den Haring’ moeten gewoon hun eigen rotonde: in de lucht boven de auto’s", zegt gemeenteraadslid David Coppens (N-VA). Hij droomt van een 'vliegende rotonde' voor fietsers, op een van de gevaarlijkste plekken in onze stad. “We geven zo verkeersveiligheid aan de meest kwetsbare weggebruikers én we bouwen een fenomenaal visitekaartje voor Aalst”, zegt David.

"De belangrijkste toegangspoort tot Aalst – rotonde ‘Den Haring’ – is slecht ingericht voor fietsers, die er nu gewoon vlak naast het verkeer rijden en vaak moeten laveren tussen de auto’s. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt momenteel of er fietstunnels gebouwd kunnen worden onder de rotonde, maar ik heb een beter idee: een zwevende rotonde bóven het autoverkeer", zegt hij.

"Zo een 'vliegend rondpunt' zou enkele meters boven de bestaande rotonde van den Haring hangen. Vanop de belangrijkste aanvoerwegen (Parklaan, Ninovesteenweg, Leo De Bethunelaan, Geraardsbergsestraat) rijden fietsers dan via een zachte helling naar boven. Eenmaal bovenop de vliegende rotonde zijn ze volledig gescheiden van het autoverkeer en kunnen ze vlot en veilig fietsen naar een van de fietsafritten", zegt David. “Absolute fietsveiligheid, op een manier die aan de hele wereld toont dat we in Aalst de fiets nog wat hoger inschatten dan de auto”, knipoogt David.

David haalde de mosterd in het Nederlandse Eindhoven, waar ze met de ‘Hovenring’ al enkele jaren een zwevende fietsrotonde hebben. “Zo’n vliegende rotondepunt is een imposant bouwwerk en een fantastische troef voor een stad. In Eindhoven oogst de Hovenring heel wat bekijks. Dat moet ook bij ons kunnen. Aan de rotonde van den Haring doen bezoekers hun eerste indrukken op van Aalst. Stel je eens even voor wat het voor het imago van Aalst zou betekenen als ze bij hun eerste kennismaking met onze stad meteen een vliegend rondpunt te zien krijgen."

De bouw van een vliegende rotonde is perfect haalbaar. “Het is misschien een luchtrotonde, maar geen luchtkasteel. Integendeel: de luchtrotonde is niet gek veel duurder dan de moeilijke graafwerken die nodig zijn om fietstunnels te bouwen. En we kopen niet alleen fietsinfrastructuur, maar ook een visitekaartje voor onze stad. In de voorbije bestuursperiode heeft Aalst zijn energie en ambitie teruggevonden. Die ambitie mogen we ook hebben voor de fiets en voor het pijnpunt aan den Haring. Dit is een specialleke, maar wij zijn dan ook een speciale stad."

Ter info: voorbeeld Hovenring Eindhoven - https://www.youtube.com/watch?v=4nxByaj7aho

Poll Een vliegende rotonde boven de Haring, is dat een goed idee? Ja

Nee Ja 70%

Nee 30%