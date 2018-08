Geniaalst: "Een hondenpremie" Rutger Lievens

20 augustus 2018

09u09 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het idee van Johan Van Nieuwenhove van Vlaams Belang.

Naam: Johan Van Nieuwenhove

Partij: Vlaams Belang

Plaats op de lijst: 4

"Een hondenpremie"

"Aalst heeft deze legislatuur, zoals vele steden, de GAS-boetes ingevoerd. Jaarlijk brengt dat honderdduizenden euro's op. Ikzelf zou dit geld gedeeltelijk investeren in een jaarlijks hernieuwbaar premiesysteem voor mensen met een hond."

"Federaal heeft men de belastingvermindering voor alarmsystemen afgeschaft. In de jaren 60 was er de hondentaks die geïnd werd na controle van de wijkagent. Wel, geef een premie van 100 euro (voor 1 hond, niet voor meerdere) per jaar voor wie een hond laat registreren in de stad Aalst. De hondentaks van vroeger, wordt de hondenpremie. Een hond is toch ook een alarmsysteem."