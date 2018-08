Geniaalst: "Een Halloweenstoet door de straten van Aalst" Rutger Lievens

18 augustus 2018

13u50 1 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar toch realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Vandaag mag Olivier Van Kerkhove (CD&V) uit de Watertorenwijk een idee lanceren.

Naam: Olivier Van Kerkhove

Partij: CD&V

Plaats op de lijst: 18

"Een Halloweenstoet door de straten van Aalst"

"Voor Aalstenaars, gekend als meesters van de maskerade, kan een Halloweenstoet een nieuw hoogtepunt van het jaar worden", zegt Olivier. "Er zijn al oproepen gelanceerd om van Aalst de stad van de humor te maken, maar dit kan gerust opengetrokken worden tot hoofdstad van de artistieke creativiteit. Aalst is nu al een stad van humoristen, cartoonisten, kunstenaars, toneelgezelschappen, carnavalisten en creatievelingen van allerlei soort. Halloween heeft zich in Vlaanderen ondertussen genesteld als een vaste afspraak. Aalstenaars zijn de meesters van de maskerade en een halloweentocht op 31 oktober kan voor hen een nieuw hoogtepunt van het jaar worden waarop ze hun creativiteit kunnen botvieren."

"Carnavalisten zijn in die periode al volop bezig zijn met de voorbereiding van het carnaval van het jaar nadien, maar het zou jammer zijn dat dit een Halloweenstoet met een belangrijke deelname van de carnavalsverenigingen in de weg zou staan. Halloween is toch een gedroomde gelegenheid om het beste van hun kunnen te tonen. Je zou het bijvoorbeeld kunnen beperken tot de laureaten van de vorige carnavalstoet. De beste drie groepen van elke categorie zouden dan met een beperkt aantal wagens en dansers uitverkoren worden om de Halloweenstoet vorm te geven. Het hoeft dan uiteraard geen stoet van zes uren te worden."

"Aalsterse carnavalsverenigingen nemen bij voorbeeld eind augustus ook deel aan de bloemenstoet in Blankenberge. Waarom zou dan een Halloweenstoet in hun thuisstad twee maanden later ook niet kunnen? Het is alvast een manier om Aalst verder uit te bouwen tot een boeiende en bloeiende stad. Belangrijk is wel dat de de stoet niet alleen op linkeroever maar ook op rechteroever volwaardig aan bod komt."

