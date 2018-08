Geniaalst: "Een elektrische Ringbus" Rutger Lievens

22 augustus 2018

07u56 2 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Hier het idee van Ingmar Baeyens (Groen).

Naam: Ingmar Baeyens

Partij: Groen

Plaats op de lijst: 3

"Een elektrische Ringbus"

"De Aalsterse ring – zoals we hem nu kennen - is ongeveer 9,2 km lang. Langs dit traject liggen heel wat publieke locaties zoals het stedelijk zwembad, verschillende scholen, het kerkhof, het Forum, het stadion van Eendracht Aalst, het OLV en ASZ, het stadspark,… Maar ook de grootwarenhuizen hebben hun weg naar onze stadsring al lang gevonden en het nieuwe sportcomplex Schotte en de te ontwikkelen Tragelsite kan men op een boogscheut van ons stadsring terugvinden", zegt Ingmar.

"Talloze verplaatsingen van Aalstenaars zijn dan ook bedoeld om één van deze bestemmingen te bereiken of om zich naar de binnenstad te verplaatsen. In onze zoektocht naar alternatieve mobiliteit kan een elektrische ‘Ringbus’ voor heel wat zaken een gebruiksvriendelijke en milieuvriendelijke oplossing bieden", stelt Ingmar voor.

"De bus zou – grosso modo - het ringtraject volgen en mensen zouden langsheen de vele haltes zonder meer kunnen op- en afstappen. Aan alle belangrijke gebouwen wordt een halte voorzien maar ook tussenin kan de bus halt houden aan vaste tussenstops zodat de gebruikers van de bus op hun wenken bediend worden. Wie de binnenstad wil bereiken zal nooit ver moeten wandelen en mits het inleggen van een lus kan deze wandelafstand nog verder beperkt worden. Wie zich in en rond Aalst wil verplaatsen met dit openbaar vervoer hoeft bovendien geen rekening te houden met zeldzame vertrektijden om een bus te halen, want er zouden voldoende bussen worden ingelegd zodat elke 10 minuten een bus kan passeren, in twee richtingen."

"Ook mensen die van buiten de stadring komen zouden massaal van de Ringbus gebruik kunnen maken. Wie de dichtstbijzijnde halte niet te voet of met de fiets kan bereiken, kan gebruik maken van enkele parkings die aangelegd zouden worden aan de belangrijkste invalswegen rond Aalst en (een deel van) de bestaande Lijnbussen zouden hun traject hier ook kunnen op afstemmen. Door het ontwikkelen van nieuwe parkings aan de rand van de stad, wordt de stadsring en binnenstad maximaal ontlast van verkeer."

Poll Een goed idee? Ja

Nee Ja 86%

Nee 14%