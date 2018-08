Geniaalst: “Een eigen 'Gordel' voor de Denderstreek” Rutger Lievens

27 augustus 2018

09u39 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Vandaag mag Stijn Everaert (N-VA) een voorstel doen.

Naam: Stijn Everaert

Partij: N-VA

Plaats op de lijst: 22

“Een eigen 'Gordel' voor de Denderstreek”

"Dat de N-VA in Aalst erg inzet op het Vlaams karakter van de stad, is algemeen bekend. Onder het beleid van Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) zette de stad binnen de grenzen van de lokale bevoegdheden in op het aanpakken van de immigratieproblematiek. Het leren van de Nederlandse taal door nieuwkomers is daarbij essentieel, vinden de Vlaams-nationalisten. Ik droom van een eigen 'Gordel' door de Denderstreek om het Vlaams karakter van de regio te benadrukken", zegt Stijn.

“De problematiek van de verbrusseling en internationalisering beperkt zich al lang niet meer tot de klassieke randgemeenten in Vlaams-Brabant”, vertelt Stijn Everaert. “De laatste decennia zien we ook in de Denderstreek de immigratie van niet-europese vreemdelingen vanuit het Brusselse toenemen, wat het Nederlandstalig karakter van de streek helaas onder druk zet."

Daarom pleit Everaert voor het jaarlijks organiseren van een groot fiets- en wandelevenement doorheen Aalst, Denderleeuw en Ninove. "De trajecten zouden de deelnemers kunnen meevoeren langs onze eigen toeristische trekpleisters. Mensen kunnen kennis maken met ons erfgoed, onze monumenten en natuurgebieden. Onderweg kan men genieten van muziekoptredens van lokaal én Vlaams talent terwijl men op krachten komt bij het nuttigen van typische streekproducten. Een ideale combinatie", zegt Stijn.

“Een eigen ‘Gordelfeest’ doorheen de regio moet mensen vooral op een positieve manier betrekken bij de Vlaamse identiteit. Het hoofddoel moet zijn om mensen terug fier te laten worden op de Denderstreek, waar Aalst toch de hoofdstad van is. Pas als alle inwoners laten blijken gehecht te zijn aan onze regio, zal voor nieuwkomers duidelijk zijn dat integratie écht noodzakelijk is. Daarnaast is het ook dé uitgelezen kans om de sportieve, toeristische en culturele troeven van de regio in de verf te zetten", zegt Everaert. “Aalst heeft dan ook veel te bieden, dromen mag.”

