Geniaalst: "Aalsters Sociaal Platform ter vervanging van OCMW-raad" Rutger Lievens

30 augustus 2018

09u40 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het voorstel van Andreas Verleysen (Groen).

Naam: Andreas Verleysen

Partij: Groen

Plaats op de lijst: 43

"Aalsters sociaal platform ter vervanging van de OCMW-raad"

"Nu de OCMW-raad verdwijnt ontstaat de noodzaak om een sociaal platform op te richten", zegt Andreas Verleysen. "De keuzes die in sociale dossiers moeten genomen worden, dreigen na het verdwijnen van de OCMW-raad op 1 januari 2019, een bijzaak te worden. Bovendien zal de expertise over deze materies minder bewust worden aangesproken: tot heden kozen meerdere gemeenteraadsleden bewust naar het OCMW te gaan. Zo was mijn deelname aan het OCMW-bestuur bepalend voor het zorgstrategisch plan dat én voor een goede samenwerking met het middenveld en 3 nieuwe OCMW-rusthuizen zorgde. Maar hoe zullen deze worden bestuurd in de toekomst? Het zijn vaak zeer technische dossiers."

"Nu de gemeenteraad ook voor OCMW-raad zal moeten spelen, dreigt het sociaal beleid onder te sneeuwen", vindt Verleysen. "De stad van Daens moet weer eens het voortouw nemen in sociaal beleid. Een sociaal beleid beperken tot de kennis van de gemeenteraadsleden is gewoonweg onverantwoord en middeleeuws."

"Daarom wil Groen een echt sociaal beleid laten uittekenen door een verkozen raad: Het Aalsters Sociaal Platform met 14 politiek afgevaardigden, 14 middenveldwerkers en 14 doelgroepers + 1 secretaris (ambtenaar) = 43 ( even talrijk als de gemeenteraad, want voor ons even belangrijk). Noem het gerust maar een écht sociaal parlement. Het adviseert alle initiatieven van OCMW-materie : sociaal beleid, armoede , bejaardenzorg , ziekenhuiszorg... en stelt een welzijnsmeerjarenplan op. Deze superadviesraad wordt vergoed als een gemeenteraadscommissie, zijn aanbevelingen worden geagendeerd op de eerstvolgende gemeenteraad."

