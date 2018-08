Geniaalst: "1 groot park van Osbroek tot Wijngaardveld" Rutger Lievens

14 augustus 2018

15u40 0 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij. In aanloop van de stembusgang geven we politieke kandidaten de kans om een gedurfd idee te lanceren, out-of-the-box maar realistisch. We vroegen hen hoe zij de stad willen laten evolueren van Aalst naar Geniaalst. Dit is het idee van de lijsttrekker van Groen, Lander Wantens.

Naam: Lander Wantens

Partij: Groen

Plaats op de lijst: 1

"1 groot park langs de Dender"

"Mijn droom is om aan de Dender 1 groot park te maken. Van de Gerstjens-Osbroek tot voorbij het Wijngaardveld. Om zo een oase van rust & groen te creëren langs het water. Zo kan de Dender die dwars door de stad loopt evolueren tot de ontmoetingsplek, van de beide stadsdelen, linker- en rechteroever. Ook zal het ervoor zorgen dat de stad veel leefbaarder wordt op warme zomerdagen", zegt Lander.

Het plan bestaat uit 3 delen. "Het noordelijk deel van het viaduct langs het Wijngaardveld kan je vandaag de dag al realiseren. Natuurpunt, DAK, Mier hebben een mooie schets gemaakt en roepen al verschillende jaren op te de creatie van dit nieuwe parkgedeelte", zegt hij.

Het tweede deel bevindt zich tussen de Sint-Anna- en de Zwartehoekbrug. "De oever aan de Pierre Corneliskaai zou je in eerste instantie verkeersluw en op lange termijn verkeersvrij moeten maken. Waarbij je de vrijgekomen ruimte van geparkeerde auto’s, veel te brede baan gaat inrichten als een zone voor wandelaars, fietsers. De betonnen kade wordt vervangen door een verlaagde oever met gras, bomen en speelelementen voor kinderen en jeugdverenigingen. Je zorgt er zo voor dat je in het centrum van de stad een nieuw langgerekt park krijgt, dat ruimte en zuurstof bied aan de Aalstenaars. Naar voorbeeld wat in Kortrijk gedaan is aan de Leie. Dit kan ook (als de politieke wil er is) op korte termijn worden uitgevoerd."

Het derde deel omvat het eiland Chipka en de terreinen rond de Amylum. "Mocht Tereos zijn activiteiten stopzetten in de toekomst, kan je deze omvormen tot park en daarin een deel van het historische gebouwen die herinneren aan het industriële verleden bewaren. Daarin kan je dan horecazaken onderbrengen. Omdat dit nog verre toekomstmuziek is kan je wel op korte termijn al de Burchtstraat 1-richting maken en de vrijgekomen ruimte gebruiken om de Dender deels open te leggen. Zo geef je ook wandelaars en voetgangers meer ruimte. Je zou een breed wandel- en fietspad langs de Leo Gheeraerdtslaan kunnen creëren. Ook kan je het braakliggend terrein achter de carnavalshallen aan de beekveldstraat inrichten als park voor de omwonenden."

Poll Is het een goed idee om 1 groot park langs de Dender te creëren, van Schotte tot Wijngaardveld? Ja

Nee Ja 67%

Nee 33%