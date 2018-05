Geneesmiddelen gestolen 31 mei 2018

02u37 0

Bij een dokter in de Heilig Hartlaan in Aalst werden in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere geneesmiddelen gestolen. De daders verschaften zich toegang via een venster waar ze de ruit van insloegen. Binnen werd de metalen omlijsting van de medicijnkast losgerukt waarna ze er met de geneesmiddelen vandoor gingen. De daders zijn onbekend. (KBD)