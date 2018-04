Gendarmerietuin in de prijzen 26 april 2018

De Gendarmerietuin in Aalst is er nog niet en valt nu al in de prijzen. "Het is één van de zeven projecten die Streekmotor 23 als winnaar heeft uitgekozen omdat het mensen bij elkaar brengt. Meer bepaald omwille van de inzet om de sociale cohesie en het welzijn van de inwoners te versterken en die daarbij gebruik maken van de omgeving als hefboom. De Gendarmerietuin zal worden gefinancierd via crowdfunding. Het bedrag dat op die manier wordt ingezameld om een openbare stads- en moestuin in te richten, wordt door Streekmotor 23 verdubbeld", zegt het OCMW van Aalst. "Joachim Rummens is een van de trekkers van vzw Aalst Troef en diende een voorstel in. De Gendarmerietuin heeft de ambitie om 3.500 euro op te halen via crowdfunding. Op 5 mei gaat de tuin officieel open. Niet alleen plant men die dag het eerste plantgoed in de moestuinbakken, het is meteen ook de kick-off voor de crowdfundingscampagne i.s.m. Streekmotor23. Wim Lybaert - Vlaanderens bekendste moestuinier - komt die dag langs en deelt zijn tips en tricks." (RLA)