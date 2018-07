Gendarmeriebar 12 juli 2018

Tijdens en na de wekelijkse boerenmarkt aan De Gendarmerie in Aalst zal er vanaf vrijdag 27 juli een Gendarmeriebar open zijn. "Elke vrijdagavond kan je er tijdens de zomer terecht om de werkweek op een ontspannen manier af te sluiten met een aperitief", zegt de stad. "De wekelijkse Lokaalmarkt op vrijdag van 15 tot 20 uur is intussen een vaste waarde op De Gendarmerie. De Graanbar verhuist vanaf 27 juli van de Graanmarkt naar de Gendarmerie en kampeert er de rest van de zomer. Elke vrijdag kan je er terecht. Geniet na je boodschappen op de Lokaalmarkt nog van een heerlijk drankje. Je boodschappen blijven ondertussen vers in één van de voorziene frigo's. Bij mooi weer wordt het terras uitgestald", luidt het. (RLA)