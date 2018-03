Gemiddelde snelheid op Wallenring 27 km per uur 01 maart 2018

02u51 0 Aalst Het autoverkeer rijdt op de Wallenring in Aalst gemiddeld 27,05 kilometer per uur. Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) maakte dat cijfer bekend op de gemeenteraad na een vraag over fietsveiligheid door Andreas Verleysen (Groen).

"Waarom voert de stad geen zone 30 in op de Wallenring?", vroeg Verleysen (Groen) op de gemeenteraad. Casaer repliceerde dat het verkeer er nu al niet sneller gaat dan 30 kilometer per uur. "De gemiddelde snelheid bedraagt 27,05 kilometer per uur. In periodes met vertraging daalt de gemiddelde snelheid globaal gezien naar 16,32 kilometer per uur", zegt Casaer.





"De Wallenring heeft een totale lengte van ongeveer 2.700 meter. Aan een gemiddelde snelheid van 16,32 kilometer per uur doet men er ruim tien minuten over om deze afstand af te leggen met de auto. Op basis van eigen ervaringen, ligt de gemiddelde snelheid tijdens de schoolspits nóg lager en daalt deze volgens onze inschatting zelfs richting 12 tot 10 kilometer per uur. Onderzoek van De Lijn gaf ooit aan dat de commerciële snelheid in de binnenstad daar zelfs nog onder ging. Bij 12 kilometer per uur heeft men 13,5 minuten nodig en bij 10 kilometer per uur zelfs meer dan 16 minuten", klinkt het bij de schepen.





Voorstander

Dylan Casaer zegt wel voorstander van de invoering te zijn, ook al zeggen de cijfers dat het verkeer er eigenlijk al trager dan 30 kilometer per uur gaat. "We moeten de zwakke weggebruiker goeie faciliteiten geven. Het gevaar is zoveel groter wanneer een auto 50 of 70 kilometer per uur rijdt in plaats van 30."





Groen zegt dat ouders met schrik hun kinderen met de fiets naar school sturen. "Te veel fietsroutes zijn onveilig. Vaak zijn er veilige fietsroutes tot aan de Wallenring, maar daar begint de onveiligheid. Neem nu de Erembodegemstraat, die is veilig tot aan het kruispunt aan Syral, maar dan is er geen veilige aansluiting naar het centrum", maakte Verleysen duidelijk. Groen pleit ook voor een schoolstraat in de Pontstraat.





(RLA)