Gemeenteraadsleden krijgen spoedcursus ‘Stad Aalst’ Rutger Lievens

31 januari 2019

15u59 0 Aalst De kersvers verkozen gemeenteraadsleden kregen een spoedcursus over de werking van de stad Aalst. “Zo is de gemeenteraad goed gewapend om het stadsbestuur te controleren,” zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA).

“De stad Aalst wordt steeds professioneler gerund, maar dat betekent ook dat het stadsapparaat steeds complexer wordt. De gemeenteraadsleden kregen daarom de kans om twee spoedcursussen over de werking van de stad bij te wonen”, zegt David Coppens (N-VA). “Zo is de gemeenteraad goed gewapend om het stadsbestuur te controleren.”

“Ik ben alvast enthousiast over het initiatief. Alle verkozen kandidaten namen een belangrijk engagement op bij hun eedaflegging. De stad en het OCMW zijn met zoveel dossiers tegelijk bezig, dat het als verkozen raadslid niet altijd evident is om daar je weg in te vinden. Deze infosessies van telkens ongeveer 2 uur kwamen aan heel wat onduidelijkheden tegemoet,” aldus Coppens.

Het betroffen twee sessies met de onderwerpen: ‘Het lokaal bestuur Aalst in een notendop’ en ‘Uw rol als raadslid in Aalst’. De infosessies werden georganiseerd op twee momenten, opdat iedereen de kans kreeg deze bij te wonen. Tijdens de eerste sessie waren 25 raadsleden aanwezig, in totaliteit namen 30 raadsleden al deel aan de verschillende infosessies.

“We hebben ons doelbewust gericht op de raadsleden, dus als we de burgemeester en schepenen even buiten beschouwing laten, hebben we 30 van de 34 raadsleden weten te bereiken. Dergelijk mooi aantal en engagement van de individuele raadsleden kan ik alleen maar toejuichen”, besluit Coppens.