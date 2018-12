Geloeif Mè Goed brengt puzzel op de markt: “Wie in de stoet wil knallen, moet puzzelen in de hallen” Rutger Lievens

10u06 0 Aalst Wie een carnavalist in de familie zitten heeft, weet nu wat hij die cadeau moet doen met Kerstmis: Geloeif Mè Goed heeft een carnavaleske puzzel op de markt gebracht. Aalstenaar Nikola Hendrickx maakte de tekening van ‘Wie in de stoet wiltj knallen, moet puzzelen in d’hallen’.

Met de puzzel wil de groep haar onderwerp in de kijker zetten. “Veel uitleg hoeft er niet bij, bij het onderwerp waarmee we in de carnavalsstoet gaan en waar het bij deze puzzel over gaat. De hallen zijn te klein en wil je als groep mooi naar buiten komen dan staat de standplaats overvol. Om dit alles kracht bij te zetten brengt Geloeif Mè Goed een puzzel uit", zegt Sven De Smet van Geloeif Mè Goed.

De tekening komt van Nikalo Hendrickx, alias Ioa. Die won onlangs nog de prijs van beste kinderboek 2018 samen met collega Mario De Koninck, voor hun boek ‘De prinses die alles had’. Het originele schilderij waar de puzzel is op gebaseerd wordt na carnaval verkocht en de opbrengst gaat naar het goede doel.

Bij de eerste 200 puzzels krijg je een lintje bij. Dat lintje hoort bij een luxeblad met negen lintjes. Acht van die lintjes worden verkocht aan 8 euro, het 9de zit bij de puzzels. De puzzels zijn verkrijgbaar bij Liebaut, EHBO PC en het Krantenmanneke voor 20 euro.