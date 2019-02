Gele hesjes halen slag thuis: café Club blijft open tijdens carnaval Rutger Lievens

21 februari 2019

18u31 0 Aalst De actie van de gele hesjes van ‘t Reigert in januari heeft wel degelijk iets uitgehaald: café Club gaat dan toch niet dicht tijdens carnaval. Cafébaas Jan De Wolf geeft de sleutel van het café drie dagen aan Greet Sienaert en een team van ‘t Reigert, die daar de pinten zullen tappen. Club is het stamcafé van losse groep ‘t Reigert en grote groep Lotjonslos.

Begin januari kregen de carnavalisten van ‘t Reigert slecht nieuws te verwerken. Hun stamcafé, café Club op de Hopmarkt, ging dicht tijdens de drie dagen van carnaval. Uit protest trokken die van ‘t Reigert een geel hesje aan en gingen ze een pint pakken in Club. De cafébaas overtuigen om het café drie dagen te verhuren aan hen ging moeizaam, maar is uiteindelijk toch gelukt.

Foorkramers

Voor cafébaas Jan De Wolf hoefde het dit jaar niet meer. “Ik heb het na twintig jaar een beetje gehad, achter de toog staan met carnaval. Voor mij is dat niet alleen die drie dagen. Café Club is het stamcafé van de foorkramers. Alle foorkramers komen hier hun pinten pakken na het werk. Vannacht was het weer heel laat. Voor het carnavalsfeest losbarst, heb ik dus al serieus wat nachten gewerkt”, zegt hij.

Toen de gele hesjes van ‘t Reigert aanklopten twijfelde hij, maar hij ging uiteindelijk toch overstag. “Het zijn serieuze mensen en ik vertrouw hen. Ik zou het voor niemand anders doen”, zegt hij. Tips heeft hij niet echt. “Je moet het eens meegemaakt hebben en dan weet je wat het is”, lacht hij. “Ik kom zeker eens langs tijdens de drie dagen. Niet om te controleren, gewoon om iets te drinken”, zegt hij.

Van ‘ smiddags tot ‘s ochtends

Greet Sienaert zal namens ‘t Reigert met haar team het café openhouden. “Ik heb al veertien jaar horeca-ervaring, aangezien ik werk bij restaurant Allegro. Een restaurant is natuurlijk wel iets anders dan een carnavalscafé. We vonden het belangrijk dat café Club openbleef met carnaval. Het is het enige café aan deze kant van de Hopmarkt dat nog open zal zijn en het is de vaste stek voor Lotjonslos en ‘t Reigert”, zegt ze. Het café zal van ‘s middags tot ‘s ochtends geopend zijn.

Het is niet het enige café dat tijdelijk opengehouden wordt door carnavalisten. Café De Klok wordt ‘Café Oonaveroi’ van Kop Oever Kloeiten, Le Table D’Hugo wordt De Gele Limonade. En ook Café Melody (Halle 14) en De Geniepegen Drauk zijn open tijdens carnaval.

Kaffeiken in, kaffeiken oit

De stad doet er alles aan om het aloude ‘kaffeiken in, kaffeiken oit’ te promoten. De stad start een campagne ‘oon den toeig stoje niet droeig’ om de cafés die toch opendoen wat extra te promoten. “Het doet ons groot plezier te zien dat de lijst van open horecazaken tijdens carnaval elk jaar een beetje uitbreidt. Ook pop-up cafés (cafés die anders gesloten zouden zijn, maar door privépersonen of verenigingen toch open worden opengehouden tijdens carnaval) winnen aan populariteit, dit jaar zijn er zo’n vijftal te vinden”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V).

Op de carnavalswebsite van de stad Aalst (www.aalstcarnaval.be) kan je meer informatie terugvinden over cafés die open zijn tijdens carnaval. Voor wie een café bezoekt is er één gouden regel. Koop een pintje aan de toog en breng geen bier mee naar binnen.