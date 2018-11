Geldboete voor cipier die onder invloed ongeval veroorzaakt Koen Baten

08 november 2018

Een cipier moest zich donderdagnamiddag verantwoorden in de rechtbank van Aalst nadat hij op 5 november 2017 onder invloed een ongeval veroorzaakte. De man reed met zijn voertuig tegen een afsluiting van een werf aan in een scherpe bocht en richtte heel wat schade aan. Uit de controle van de politie bleek dat de man iets meer dan 1,1 promille alcohol in zijn bloed had. De man is niet aan zijn proefstuk toe, want heeft ook nog een ander lopend dossier waarin hij binnenkort zal moeten verschijnen. De overtreding leverde hem een boete op van 1.760 euro waarvan meer dan de helft met uitstel. Naast een boete kreeg de man ook nog een rijverbod van vijftien dagen opgelegd.