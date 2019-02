Geldboete voor bestuurder die met lichte vrachtwagen vier kilometer lang op linkerrijstrook op E40 bleef rijden Koen Baten

18 februari 2019

Marco P. is door politierechter Mireille Schreurs veroordeeld tot een geldboete van 320 euro nadat hij vier kilometer lang met zijn lichte vrachtwagen met aanhangwagen op de linkerrijstrook op de E40 bleef rijden. “De aanhangwagen slingerde hierbij van links naar rechts en zorgde voor een gevaarlijke situatie", aldus het Openbaar Ministerie.

Enkele minuten later kwam een prioritair voertuig achter hem rijden en bleef de man op de linkerrijstrook rijden. Ook hiervoor stond hij terecht, maar werd hij vrijgesproken. “Ik kon op dat moment niet naar rechts uitwijken omdat er een auto naast mij reed. Ik had het prioritair voertuig wel gezien, maar kon echt niet opzij. Als ik zou geremd hebben dan had hij tegen mij gereden", klonk het. De man kreeg geen rijverbod opgelegd door de politierechter.