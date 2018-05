Geldboete na vluchtmisdrijf 04 mei 2018

02u40 0

T.P. is veroordeeld tot een boete van 1.600 euro met uitstel en een rijverbod van 15 dagen na ongeval met vluchtmisdrijf. Op de Leo De Béthunelaan in Aalst maakte hij plots rechtsomkeer. Vervolgens kwam hij van achter een geparkeerd auto opnieuw de weg op en reed daarbij een andere auto aan. In paniek sloeg hij op de vlucht via het voetpad. Als bij wonder raakte niemand gewond op het voetpad. "Ik heb enorm veel spijt. Ik heb mij persoonlijk geëxcuseerd bij de bestuurder. Ik besef dat ik heel dom ben geweest", zegt hij. "Mijn cliënt erkent de feiten en zal zijn straf aanvaarden", aldus zijn advocaat. (KBD)