Geldboete en rijverbod voor snelheidsduivel

Een vertegenwoordiger in de bouwsector is door de rechter in Aalst veroordeeld tot een boete en rijverbod voor een zware snelheidsovertreding. D. reed tegen 176 kilometer per uur op de E40 in Aalst richting Brussel. "Hij moest die dag op Batibouw zijn, maar was al aan de late kant. Mijn cliënt beseft dat hij over de schreef is gegaan en zal zijn straf ook aanvaarden", aldus zijn raadsman. D. moet een geldboete betalen van 480 euro. De politierechter legde hem ook een rijverbod op van 45 dagen. (KBD)