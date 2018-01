Geldboete en rijverbod voor dronken bestuurder 23 januari 2018

Bestuurder Sander V. moest zich gisteren voor de rechtbank verantwoorden nadat hij dronken bijna in aanrijding kwam met een dienstvoertuig van de politie van Aalst.





Op 17 maart 2017 liet de bestuurder een opvallende rijstijl opmerken, waarbij hij ook zwalpte over de weg. De verbalisanten besloten daarop de man aan de kant te zetten om hem te controleren. Hieruit bleek dat de man 1,5 promille alcohol in zijn bloed had. Politierechter Mireille Schreurs legde de man een geldboete op van 1.600 euro, waarvan het grootste deel met uitstel. Zijn wagen moet hij ook 21 dagen aan de kant laten staan alvorens hij terug mag rijden. (KBD)