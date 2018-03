Geldboete en rijverbod nadat bestuurder vlucht van politie 27 maart 2018

03u28 0

Een jonge bestuurder uit Aalst moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank voor enkele hallucinante feiten in Nieuwerkerken.





Andy B. reed er met zijn voertuig in de verkeerde richting op een rotonde en werd opgemerkt door een politiepatrouille. Toen hij opmerkte dat de politie hem staande wilde houden sloeg hij met zijn auto op de vlucht. "Hierbij haalde hij snelheden van 80 kilometer per uur in de bebouwde kom en negeerde hij de lichten van de politie. Na een tijdje slaagde hij er in ze kwijt te raken en verstopte hij zijn auto achter een haag. De ordediensten konden hem uiteindelijk toch nog aantreffen", aldus het Openbaar Ministerie. Uit controle bleek dat de man een lichte alcoholintoxicatie had van 0,7 promille. "Onbegrijpelijk dat je op de vlucht ging. Je was perfect met alles in orde en had maar enkele glazen te veel gedronken", zei politierechter Mireille Schreurs. De man excuseerde zich uitvoerig en besefte dat zijn daden niet slim waren.





De feiten leverden hem een geldboete op van 520 euro en een rijverbod van 15 dagen. (KBD)