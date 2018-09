Geldboete en rijverbod na vernielen trapleuning Koen Baten

06 september 2018

17u15 0

Aalstenaar Omer B. stond deze middag terecht in de politierechtbank van Aalst nadat hij een van de trapleuningen aan het ziekenhuis van het ASZ in de vernieling had gereden. De man wou vertrekken met zijn auto en reed achteruit in op de trap. De leuning werd dubbel geplooid en het beton was ook zwaar beschadigd. "Toch heb ik niets gevoeld van de aanrijding", beweerde de oudere man gisteren in de rechtbank. "Ik dacht dat ik tegen de stoeprand had gereden, maar niet dat het zo erg was, daarom ben ik verder gereden", aldus Omer. Politierechter Mireille Schreurs hechtte maar weinig geloof aan het verhaal. "Zo veel schade, ook aan jouw wagen, maar toch zou je het niet gevoeld hebben, dat is bijna onmogelijk", klonk het. De man kreeg dan ook een geldboete opgelegd van 1.600 euro, waarvan meer dan de helft met uitstel. Hij zal ook zijn wagen vijftien dagen aan de kant moeten zetten.