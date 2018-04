Gekleed als Voil Jeanet jawoord geven PRIMEUR IN DE TROUWZAAL RUTGER LIEVENS

14 april 2018

02u47 0 Aalst Egon Twin (41) heeft gisteren zijn jawoord gegeven in Voil Jeanetten-kostuum: een 'vellen frak', lampenkap en oude vrouwenkleren. Bruid Els (40) koos voor een Victoriaanse outfit. Ongezien in een trouwzaal, zelfs in Aalst.

Als je een trouwzaal vol Voil Jeanetten ziet en vooraan een bruidegom verkleed als een authentieke Voil Jeanet is je eerste gedachte: wie haalt dat nu in zijn hoofd? Maar als je de naam van de bruidegom hoort, is het ineens logisch. Egon Twin is samen met zijn boezemvriend Gunther Kinoo al jaren dé voortrekker van de conservering van de authentieke klederdracht van de Voil Jeanetten. In tijden dat de Voil Jeanettenstoet - tijdens carnaval dus - meer een travestieparade aan het worden was, trok dit duo aan de alarmbel en promootten ze de bontjas, de haring, de kinderwagen en de lampenkap. Sedert enkele jaren organiseren ze in het najaar ook een 'Koesjkesmietink', een samenkomst van Voil Jeanetten met een oldtimerkinderwagen.





De Voil Jeanetten in de zaal maakten grapjes tijdens de speech van schepen Uyttersprot, maar er was ook plaats voor ontroering. "Toch mooi om te zien", zegt Marc Coppens, een bekeerde travestie die nu elk jaar meegaat als authentieke Voil Jeanet. "Zij doen het op hun manier. Zo zou elke trouw moeten zijn, dàt is trouwen", zegt hij.





De trouwplechtigheid verliep in het Nederlands en het Oilsjters dialect. Daarvoor nam Gunther Kinoo plaats naast Ilse Uyttersprot, om wat zij zei te vertalen in het Aalsters. "We hadden overlegd met de schepen om het huwelijk in het Aalsters te laten voltrekken, maar dat mag blijkbaar niet. De schepen liet wel toe dat ik haar woorden in het Aalsters zou vertalen", zegt Gunther Kinoo, die fier was op zijn vriend en zijn vrouw. "Volgens de schepen uniek. Er is wel al eens een prins carnaval in prinsenkostuum getrouwd en een carnavalist in de campagnetrui van een kandidaat-prins, maar nog geen een in Voil Jeanettenkostuum. Toch vreemd in Aalst, niet?"





Vrijdag de 13de

Voor Egon en Els was het vooral de bezegeling van 14 jaar liefde. "We hebben elkaar vrij laten kiezen hoe we ons zouden kleden. Wellicht ben ik de eerste man die dit mag doen van zijn vrouw", lacht Egon. "Wij zijn al 14 jaar samen, dus ik ken Egon. Ik ben nogal bezig met Victoriaanse kledij, ik maak dat ook zelf, dus heb ik dat gekozen. En dat het vrijdag de 13de is, is ook geen toeval. We hebben al een zwarte kat thuis, dus vonden we dit een gepaste datum", zegt ze.